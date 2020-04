¿Se te queda pequeña tu casa? ¿Necesitas más espacio, pero no sabes de dónde sacarlo? Quizás no estás aprovechándolo bien. A veces lo sobrecargamos, colocamos los muebles o objetos decorativos en el lugar equivocado, utilizamos tonalidades inadecuadas, la iluminación empeora la estancia, y cometemos otros fallos que pueden crear la sensación de que se ha reducido el tamaño o la extensión.

Son pequeños detalles que no siempre tenemos en cuenta, pero que cambian radicalmente el aspecto de tu salón, dormitorio o cualquier lugar de tu casa. Por lo que es importante optimizar cada rincón y saber cómo decorar bien tu hogar. No sirve hacerlo de cualquier manera, tienes que trabajar la mirada para descubrir qué puedes y qué no puedes hacer.

Fíjate bien en cada detalle y empieza a ser más crítica para conseguir más amplitud. Además, piensa que hay creado mucho mobiliario y objetos decorativos ya pensados para ahorrar espacio. A pesar de ello, muchas veces actuamos por impulsividad y tendemos a pensar qué zona podemos reformar, dónde tirar una pared o construir una nueva estancia… ¡Error! No tienes que hacer ninguna obra, simplemente detente a observar.

Antes de empezar, piensa en lo más básico: la luz, las paredes, la altura… La iluminación es uno de los puntos claves para conseguir más amplitud. Las paredes ocupan metros de más, ¿por qué no deshacernos de ellas? ¿Y has mirado hacia arriba? Seguro que estás obviando ese espacio en las alturas.

Pero esto no acaba aquí, ya que tienes muchas más posibilidades para alcanzar tu objetivo. Puedes jugar con los espejos y sus reflejos, con las tonalidades que inundan tu hogar, con pequeños rincones que no usabas, con armarios a medida, abrir las estancias, eliminar los muebles auxiliares que creías de utilidad… ¿Sabías que es preferible tener un mueble más grande antes que muchos pequeños?

Empieza a mirar las cosas de otra manera con estas ideas, consejos y trucos para das más amplitud a tu casa y conseguir esos centímetros de más que necesitabas.