No hace falta ir a Santorini o a un spa de lujo de para darte un buen baño en una piscina. Ni tampoco tener un jardín enorme para poder instalar una en tu casa. Las piscinas son cada vez más accesibles gracias a las diferentes opciones de instalación que presentan (y tamaños, presupuestos, tipos de agua, etcétera).

Para quien tenga un espacio en el jardín, un patio, ya sea interior o trasero, le recomendamos informarse acerca de las opciones que hay, porque tener una piscina en casa es diversión y relax asegurado. Desde las piscinas de fibra prefabricadas, de acabados duraderos e instalación rápida; piscinas de muro, levantadas y con encanto rústico; piscinas de hormigón, las clásicas y que puedes hacerte a tu gusto, tamaño y forma; hasta las piscinas sin borde y a ras de suelo y con ese toque glamouroso que nos encanta...

De hecho, ¿quién no ha soñado alguna vez con una siesta, en una tumbona dentro del mismo agua? O tumbada al lado, a ras del agua... De esos despertares que te permiten tirarte al agua nada más abrir los ojos -el mejor despertar, sin duda- ¿y despejar todas tus ideas de un solo salto? Aunque sí podemos elegir, lo que más nos gusta en INTERIORES son las piscinas que imitan el entorno natural, si es tropical, ¡mejor aún! Como aquellas que se rodean de rocas, piedras, palmeras, plataneros, alguna cascada (artificial)… Otras de nuestras piscinas favoritas son las piscinas infinitas, o las piscinas sin borde, en las que el agua queda al mismo nivel del suelo y parece que te adentras al mar.

Así que, aunque tengas un jardín pequeño -o un patio-, no dudes en echar un vistazo a esta galería porque hay piscinas de tamaño reducido, y te sorprenderá ver que tener poco espacio no está reñido con tener un baño in privatis.

Por eso, y porque sabemos que te gusta ver cosas bonitas, encontrar inspiración, ver casas de ensueño, soñar con una piscina con encanto... hemos seleccionado piscinas bonitas e inspiradoras, tanto para que cojas ideas como para que tomes nota de lo que puedes hacerte si entra en tus planes...

¡Disfruta!