Tanto si lo que buscas es renovar tu casa como si decides comenzar de cero, siempre conviene tener en cuenta algunos detalles a la hora de dar forma a tu decoración. Para transformar tu casa en un verdadero hogar, y no un mero espacio en el que vivir, existen pequeños detalles que nos pueden ayudar.

Como ya sabrás, la decoración es cuestión de gustos, pero siempre hay que intentar adaptar nuestras preferencias al espacio y a las condiciones con las que contamos. Si tienes algún espacio vacío, considéralo como un lienzo en blanco: un lugar que llenar con tu propia imaginación.

Y que no te engañen: para que el resultado luzca con estilo y en línea con las últimas tendencias en decoración de interiores, no siempre es necesario hacer una inversión estratosférica. De hecho, muy a menudo basta con reunir ciertos ingredientes súper económicos (algunos marcos, retales de viejas telas, botellas vacías o incluso algún elemento de la naturaleza). De este modo, no sólo conseguirás darle una nueva vida a ese rincón insulso de tu hogar, sino que podrás aprovechar también una enorme cantidad de objetos que de otro modo habrías desechado.

Si no te faltan las ganas, pero sientes que tu imaginación no acaba de despegar, aquí te hemos dejado 10 sencillas ideas. ¡Para que te vayas inspirando!