Si en algún momento te planteaste hacerte instagramer, seguro que lo primero que se te ocurrió fue salir a la calle para hacer fotos, sin reparar antes en que podrías haber convertido tu casa en un fenómeno mediático (quién sabe, incluso tu tendedor podría haber recibido likes si de sus pinzas hubieran colgado manteles de diseño).



Pero no pasa nada, otros han hecho los deberes por nosotros –y muy bien–, de modo que podemos sacar ideas para que nuestra casa respire ese encanto que se desprende de sus cuentas de Instagram. En resumen: auténticas lecciones de decoración sobre el terreno, ¡y gratis!

1. Newdarlings



Desde Phoenix, Arizona, el matrimonio ideal formado por Robert y Christina, o, dicho de otro modo, los “New Darlings”, nos da envidia posteando en su web, y en su cuenta de Instagram, fotos de su casa, pero también de los viajes que hacen y de todo lo que les parece tan encantador como ellos. El blanco y los detalles naturales, como plantas y maderas sin pulir, son los protagonistas de una casa hecha para la comodidad y el goce visual de sus habitantes (y de sus invitados). La decoración es básicamente bicromatica, blanca y negra y poco cargada de elementos "innecesarios". En las paredes no hay decoración, más llá de un reloj colgado. Esta estancia que nos muestran aparenta ser un lugar tranquilo y sosegado en el que pasarse horas relajado. También puedes tomar nota de consejos prácticos; por ejemplo, sobre cómo crear un recibidor “sin tenerlo”.

2. Martahouse_s



De Arizona vamos Catalunya para descubrir el rinconcito de Marta y sus ideas de decoración ibicenca con las que decora su hogar; aquí parece que el verano nunca se acaba, y además el espacio es apto también para mascotas, como prueba el conejito que se cuela como modelo espontáneo en algunas fotos. Nadie mejor que ella por lo tanto nos podía explicar cómo montar una terraza e incluir en ella sillones de palés en su web (sí, el verano se acaba, pero tu terraza no tiene por qué desaparecer). En la decoración de la estancia que vemos, el blanco y la madera son los protagonsitas. Estilo minimalista, sin grandes decoraciones ni objetos que llamen la atención por encima de otros. Sin embargo el conjunto de la estancia parece estar perfectamente armonizado y pensado al milímetro. La pared de ladrillos blanca, nos recuerda sin embargo, al estilo industrial neoyorquino.

3. Justina Blakeney



La diseñadora y artista Justina Blakeney disfruta entre plantas, además de estar al frente de la web The Jungalow. Todo lo que toca lo convierte en un espacio exótico y cargado de color, como evoca el nombre de su web, cuando no está ocupada escribiendo un best seller. Incluso alguien podría atreverse a decir que ella fue la creadora de la fiebre por los cactus. Si te gustan los estampados y las baldosas de porcelana, también la debes seguir.

La plantas siempre le dan un aire fresco y de naturaleza a nuestro hogar y quedan bien en cualquier estancia: dormitorios, lavabos, comedor, cocina...

4. Alcobas vacías



Lorena está detrás de esta cuenta de Instagram y en ella nos dirige a su web, donde, sin tapujos, nos da ideas low cost sobre decoración. Por lo tanto, si alguien echaba de menos la tendencia DIY, aquí la podrá recuperar. Merece la pena tomar buena nota sobre cómo se puede hacer una lámpara de tintes vanguardistas solo con moldes de papel para magdalenas.

En la habitación de la foto vemos que la decoración es sencilla. Predomina el color blanco, tanto en las paredes como el cama, que es el objeto principal de la estancia. Cortinas finas y blancas también y algunos toques de madera, en el cabecero. El espejo en el suelo da una sensación buscada de casualidad, pero todo está estratégicamente colocado.

5. Em_henderson



Esta estilista neoyorquina sabe lo que hace, aunque el resultado de su trabajo parece espontáneo por la frescura que desprende, y, aun así, no ha dejado nada al azar. En las habitaciones de su casa hay calidez, combinación de colores y funcionalidad (allí también viven pequeños). Y si estás buscando ideas para tu habitación de invitados, las encontrarás en su completísima página web.

Vemos como, en este caso, sí que hay decoración en las paredes: distintos marcos con obras en blanco y negro que acompañan a la perfección la decoración de la estancia, de tonos oscuros y maderas oscuras también. Los detalles en dorado le dan un toque sofisticado y clásico y al tratarse de un lugar de trabajo o estudio, le van a la perfección.

6. Peli pecas



La casa de esta instagramer aúna a la perfección los estilos que más triunfan, como el industrial, el nórdico o el boho, en su casa. Si te desorientas ante tanta oferta de productos, @peli_pecas es tu aliada para aprender a combinar. Eso sí: el blanco sigue siendo el color ganador.