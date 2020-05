Para nosotros, ser amante del diseño de interiores y del fascinante mundo de la decoración resulta casi inevitable. No podemos resistirnos a pasar horas visitando proyectos decorativos, catálogos sobre nuevas tendencias, reformas pensadas al milímetro y un sinfín de imágenes sobre casas y espacios perfectos que nos hacen soñar despiertos. El problema, a menudo, lo encontramos con la frustración a la que nos enfrentamos cuando llegamos a casa y nos damos cuenta de que nuestra vivienda no se asemeja para nada a nuestros diseños guardados en Pinterest, y que no sabemos ni por dónde empezar.

Puede que cambiemos el mobiliario, los textiles, el color de las paredes o los objetos de decoración siguiendo los tips de los interioristas y que mejoremos mucho nuestras estancias, pero, aún así, el resultado dista mucho de nuestras expectativas, ya que las comparamos con resultados profesionales y de revista que, a priori, consideramos que no tenemos a nuestro alcance. Pero, ¿y si te dijéramos que sí, que puedes recurrir a un profesional del diseño de interiores a un precio imbatible y con un servicio directo y personalizado a través de WhatsApp?

No te estamos tomando el pelo. Este revolucionario servicio de interiorismo integral existe, se llama My Home Designers, y por tan solo 39€ por habitación, o 69€ si es una habitación multiespacio como un salón-comedor, transformará radicalmente la estancia de casa que eliges y te acompañará desde el inicio del proyecto hasta el final, incluyendo la instalación. Un servicio digital y absolutamente adaptado a los tiempos de confinamiento y de virtualidad que estamos viviendo, ya que no requiere que el interiorista se desplace y visite presencialmente tu casa, además de ser muy rápido y eficaz. De hecho, durante los dos meses que llevamos de encierro en casa, My Home Designers ha firmado ya más de 100 proyectos de decoración para distintas familias.

Fíjate sino en cómo cambió radicalmente el ambiente del salón-comedor de la conocida influencer @preppyels, que partía de este diseño inicial:

Para transformarse en este precioso espacio, lleno de luz y de vitalidad, con un cuidado uso de los colores, con distintos y acertados puntos de luz que permiten crear atmósferas diversas para el día y para la noche, y con el perfecto equilibrio entre texturas, materiales y piezas de arte:

Además de @preppyels, otras conocidas instagramers como @patriciagarciadeparedes, @queridavalentina o @atrendylife también han confiado su reforma decorativa a My Home Designers.

¿Cómo funciona?

El proceso es sencillo, divertido y muy rápido: para empezar, el cliente realiza un test online que permitirá determinar cuál es su estilo decorativo favorito, con el fin de que los diseñadores puedan acertar con la propuesta y sean capaces de transformar los sueños deco del cliente en realidad. Luego, debemos subir fotos del espacio que queramos redecorar, así como otras imágenes que queramos dar como ejemplo del tipo de espacio que nos gustaría conseguir en casa o que nos inspire.

Luego, los diseñadores empiezan su trabajo: partiendo de los extensos catálogos de productos de firmas de decoración como Maisons du Monde, Kave Home, Icons Corner, Thai Natura, Ixia, Madeotcom, Yellowkorner o muchas más, los profesionales del interiorismo hacen de asesores ayudando al cliente a escoger y a combinar las piezas adecuadas.

Al final del proceso, el cliente recibe un diseño en 3D que recrea la nueva atmósfera de la estancia, así como una lista de la compra detallada con todos los productos que puede comprar a precio de tienda, además de realizar ellos mismos la compra, encargarse del transporte e incluso de la instalación o de la pintura de las paredes.

¿Quieres más? Echa un ojo a todos estos proyectos realizados por My Home Designers, que te acabarán de convencer de la excelencia de un servicio 100% adaptado a nuestros tiempos, ¡y al alcance de todos los bolsillos!