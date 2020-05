1 /6

Foto: La Mallorquina

La idea es conseguir tener una visión global de todos los textiles y ropa que tenemos acumulados. Reúne primero todas las piezas invernales que quieras guardar y pregúntate, una a una, si las usas, si te gustan o si encajan con tu estilo actual (lo más probable es que vaya cambiando con el paso del tiempo, y está bien que sea así).

Si la respuesta es no, desapégate de ellas, descártalas y no las guardes de nuevo (puedes darlas a alguien que las vaya a usar o llevarlas al punto de recogida de ropa para que puedan tener una segunda vida, antes que tirarlas a la basura, que sería la última de las opciones). Recuerda todo lo bueno que trae el minimalismo a tu vida (menos ruido mental, mucho más foco y más sensación de alineación contigo misma) y no te dejes llevar por los “por si acaso”, la pena o el sentimiento de culpa de descartar algo que te regalaron pero que no te gusta.