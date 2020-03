4 /7

Casa prefabricada Gran Villa de Eurocasa

Si bien las casas prefabricadas gozan de muchas ventajas, también sufren algunos inconvenientes, el principal de los cuales es que sólo son viables en terrenos muy planos.

En el momento en el que hay que realizar un volumen considerable de excavaciones y contenciones de tierras, el mismo concepto de prefabricación se vuelve absurdo. Por eso, este tipo de construcciones no pueden tener sótanos, ni incluyen ninguna operación que tenga que ver con el terreno que ocupan, especialmente si es escarpado. Esto no quiere decir que no se pueda optar por una solución híbrida, construyendo la vivienda de forma prefabricada y realizando obras tradicionales en el solar, pero en este caso no estaríamos hablando estrictamente de prefabricación.